Sanjeeda Sheikh Shares Bold Photo Afer divorce with Aamir Ali: वक्त कभी ठहरता नहीं. चलते रहने का नाम ही जिंदगी है. ऐसा ही कुछ टीवी एक्ट्रेस संजीदा शेख (Sanjeeda Sheikh) के साथ है. अपने पति आमिर अली से तलाक (Aamir Ali And Sanjeeda Sheikh Divorced) के बाद वे अब अपनी जिदंगी में काफी खुश हैं. शादी के 9 साल बाद दोनों ने अलग रहने का फैसला किया. संजीदा अब अपनी जिंदगी में वापस लौट आईं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी एक बोल्ड फोटो शेयर की जिसमें उनका किलर लुक देखने को मिल रहा है.

इस फोटो में वो मिनी स्कर्ट और ब्रॉलेट में दिखाई दे रही हैं. उनके बालों पर हेयररोल बंधे हैं. देखकर ऐसा लग रहा है कि वे सज- सवंरकर कहीं जाने की तैयारी में हैं.

बता दें, छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस संजीदा शेख (Sanjeeda Sheikh) अपने लुक्स और स्टाइलिश अंदाज को लेकर चर्चा में आ गई है और वो आजकल पर्दे पर कम औऱ सोशल मीडिया पर ज्यादा अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं.

संजीदा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है.संजीदा शेख इसके पहले भी अपने कई हॉट और बोल्ड वीडियो शेयर कर चुकी हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं. संजीदा शेख का आमिर अली से तलाक हुआ है.

संजीदा शेख को आमिर अली से एक बेटी है, दोनों के अलग होने के बाद संजीदा शेख ने एक बार फिर काम करना शुरू किया है और वह कई वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी है.