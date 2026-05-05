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Santosh K Nair Dies Famous South Actor Heart Attack In The Hospital After An Accident

Santosh K Nair dies: एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में हार्ट अटैक, मशहूर साउथ एक्टर संतोष नैयर का निधन

Santosh K Nair dies: दिग्गज मलयालम अभिनेता संतोष के. नायर का मंगलवार को एक रोड एक्सीडेंट के बाद निधन हो गया.

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Santosh K Nair dies: केरल में चुनावी रुझानों के बीच एक दुखद खबर सामने आई है. खबर के अनुसार पथनमथिट्टा जिले के एनाथु जिले में अभिनेता एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए. वो जिस कार में सफर कर रहे थे उस कार की स्टीयरिंग से उनकी छाती टकराई, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोटें आईं. उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इस खबर के सामने आते ही इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है. जिस वक्त ये हादसा हुआ उनकी पत्नी भी कार में उनके साथ थीं. उनका फिलहाल इलाज चल रहा है.

बता दें, संतोष नैयर अपने काम और सादगी के लिए जाने जाते थे. उन्होंने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाईं और दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. उनके साथ काम कर चुके कलाकार और साथी उन्हें एक मेहनती और जमीन से जुड़े इंसान के तौर पर याद कर रहे हैं.