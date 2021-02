Sanya Malhotra Flaunts a Gorgeous Figure as She Poses in a Brown Bikini See Pics– बॉलीवुड एक्ट्रेस सान्या मल्होत्रा ने हाल ही में ब्राउन कलर की बिकिनी में तस्वीरें शेयर की हैं. Also Read - Shehnaaz Gill के फोन वॉलपेपर पर दिखी Sidharth Shukla की फोटो, फैन्स ने कहा 'आखिर प्यार हो गया'

जिसमें वो अपना फिगर फ्लॉन्ट करती हुईं नज़र आ रही हैं. हेट लगाए सान्या बेहद खूबसूरत लग रही हैं और मुस्कुराते हुए नज़र आ रही हैं. बता दें, दिल्ली में पली बढ़ी इस अदाकारा ने साल 2016 में आई फिल्म दंगल से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा और बहुत कम वक्त में एक सफल अभिनेत्री की लिस्ट में खुद को शामिल कर लिया. Also Read - कभी भी खुशखबरी दे सकती हैं Kareena Kapoor, घर आने शुरू हुए गिफ्ट्स....फैंस ने पूछा BOY या GIRL?

Also Read - Kareena Kapoor कभी भी सुना सकती हैं Good Newzz, Saif Ali Khan चौथी बार बनेंगे पिता...Taimur बनेंगे बड़े भाई

सान्या ने अपने अब तक के करियर में कई ऐसी फिल्में की हैं जिन्हें ढेरों सफलता मिली है.