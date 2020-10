Sapna Bhabhi Aka Sapna Sappu Bold video Leak Before Wild Card Entry in Bigg Boss 14- बिग बॉस 14 अब और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है. मेकर्स वाइल्ड कार्ड एंट्री की शुरूआत करने वाले हैं. जिसमें सपना सप्पू का नाम सामने आ रहा है. जिसके बाद सपना की कई तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहे हैं. Also Read - बिग बॉस 14 में कहर ढा रही है जैस्मिन भसीन, नेपोटिज्म पर कही अपने दिल की बात

बता दें, सपना ने दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के साथ भी काम किया हुआ है. सपना सप्पू का असली नाम ज़रीना शेख है और वो पेशे से एक एक्ट्रेस हैं. बी-ग्रेड फिल्‍मों से अपनी पहचान बनाने वाली सपना ने हिंदी, गुजराती और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है. देखिए सपना का बोल्ड वीडियो

सपना भाभी, तांक झांक, लव लस्‍ट ड्रामा, सपना के अंगूर और बॉस जैसे वेब शोज में काम कर चुकी सपना को बिग बॉस में देखना दिलचस्प ज़रूर होगा.