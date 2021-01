Sapna Chaudhary romance with nirhua Dinesh Lal Yadav in bhojpuri film- भोजपुरी फिल्मों के सफल अभिनेताओं में से एक दिनेश लाल यादव निरहुआ की आने वाली फिल्म में उनके साथ अपने डांस एवं म्युजिक वीडियो से सबको दीवाना बनाने वाली सपना चौधरी भी दिखेंगी. अपकमिंग भोजपुरी फिल्म में निरहुआ और सपना चौधरी की जोड़ी धमाल मचाने के लिए तैयार है. इन्लिक्स इंडिया के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म का टाइटल अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है आने वाली भोजपुरी की एक मेगा बजट फिल्म होगी. इस फिल्म के निर्देशन की जिम्मेदारी बृजेश मौर्या निभाएंगें. Also Read - Priyanka Chopra ने खुद बनाएं हैं सारे रास्ते, 'जो रोक सके किसी में दम नहीं'

मौर्या कहते हैं कि इस फिल्म की जल्द शुरुआत होने वाली है. इस बड़े बजट की फिल्म में सपना चौधरी के अपोजिट दिनेश लाल यादव निरहुआ होंगे. फिल्म की विस्तृत जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी. उन्होंने कहा कि बतौर लीड एक्ट्रेस सपना की यह पहली भोजपुरी फिल्म होगी.



उन्होंने कहा, “इन्लिक्स इंडिया के बैनर तले बनने जा रही यह एक बिग बजट भोजपुरी फिल्म होगी जो एक अलग ही लेवल पर बनाई जा रही है.”