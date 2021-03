Sapna Choudhary Hot And Bold Pictures Viral On Social Media: हरियाणा की मशहूर सिंगर और डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) अक्सर अपने गाने और धमाकेदार डांस के लिए जानी जाती हैं, लेकिन आझकल वो अपने फोटो को लेकर भी अक्सर चर्चा में रहती हैं. सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) के डांस के दीवाने आपको हर जगह पर मिल जाएंगे, उनके गानें जमकर धाल मचाते हैं और कोई इनका दिवाना है. Also Read - डांस के ठुमके नहीं अब क्रिकेट के मैदान में दिखेगा सपना चौधरी का कहर, जानने के लिए पढ़ें ये खबर

सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं. हाल ही में सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) मां बनी थी औऱ अब एक बार फिर से वो अपने फैंस के साथ अपना धमाकेदर लुक शेयर कर रही हैं जो सपको पसंद आ रहा है. हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) अपनी व्हाइट टॉप और शिमरी स्कर्ट वाली फोटो से अपने फैन्स का जीत लिया है

View this post on Instagram A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)



सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) शुरू से ही एक स्टार रही हैं. उनके पहले गाने ‘सॉलिड बॉडी’ ने ही उनका सितारा रातोंरात चमका दिया था. सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) का ये फोटोशूट हर किसी को बेहद पंसद आ रहा है.इन तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा ‘चिंगारी को हवा देने की आदत नहीं हमारी पर हक की बात पर आग लगाने का दम रखते हैं.