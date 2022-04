Sapna Choudhary Western Look Photo: हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) की अदाओं के लाखों दीवाने हैं. सोशल मीडिया पर उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, यही वजह है कि सपना के पोस्ट मिनटों में ही वायरल हो जाते हैं. अक्सर सूट-सलवार या साड़ी में नजर आने वालीं सपना चौधरी ने अपना वेस्टर्न लुक (Sapna Choudhary New Look) दिखाकर फैंस को हैरान कर दिया. इंस्टाग्राम पर हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं जिसमें सपना चौधरी (Sapna Choudhary Photo) गजब ढा रही हैं.Also Read - TV पर सीधी-साधी दिखने वालीं Akansha Sareen अब हो गई हैं इतनी बोल्ड, तस्वीरों ने मचाया बवाल

वायरल हो रही तस्वीरों में सपना को ब्लू कलर का कोल्ड शोल्डर फ्रॉक स्टाइल टॉप और प्लाजो पैंट में देखा जा सकता है. देसी लुक को छोड़ वेस्टर्न अवतार अपनाने वालीं सपना चौधरी इन कपड़ों में बला की खूबसूरत लग रही हैं. कमेंट बॉक्स में फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. अपने लुक में सपना ने लाइट मेकअप और हाथ में एक ब्रेसलेट को एड किया है. फोटोज को अब तक 61 हजार से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)

इसके अलावा सपाना चौधरी ने हाई पोनी टेल हील्स के साथ अपनी सुंदरता में चार-चांद लगाया है. फोटो शेयर कर सपना ने कैप्शन में लिखा, कॉन्फीडेंट महसूस कर रही हूं. इस बीच कमेंट में यूजर्स ने सपना चौधरी से उनके बच्चे की फोटो की भी डिमांड की. काव्या नाम की एक यूजर ने लिखा, ‘दी कभी बाबू की भी डाल दिया करो पिक.’ सोशल मीडिया पर सपना की इन तस्वीरों को खूब पसंद किया जा रहा है.