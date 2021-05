Haryanvi Dancer Sapna Choudhary Amazing Hot and Sexy Pictures Viral On Social Media: सोशल मीडिया क्वीन और हरियाणा की जान यानी डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) अपने डांस के अलावा सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वह आए दिन अपनी लेटेस्ट फोटोज और डांस वीडियो की वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं. इस बीच सपना की बेहद खूबसूरत ताजा तस्वीरें इंटरनेट पर धमाल मचा रही हैं, जो फैंस को बेहद पसंद कर रहे हैं. Also Read - Sapna Choudhary ने बैकलेस ब्लाउज पहनकर खेतों में लहराया पल्लू, दिलकश अदाओं पर खूब बरसा प्यार- VIDEO

अपनी देसी अदाओं से लोगों के दिलों में राज करने वालीं देसी क्वीन के नाम से फेमस हरियाणा की फेमस सिंगर और डांसर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) आजकल भले ही स्टेज पर ना नजर आ रही हों लेकिन वो सोशल मीडिया पर जमकर आग लगा रही हैं. हाल ही में उन्होंने कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वह टाइगर प्रिंट की साड़ी में खेत के मेड़ पर नजर आ रही हैं. Also Read - Sapna Choudhary Latest Photo Shoot: सपना चौधरी के लेटेस्ट फोटोशूट ने मचाया धमाल, देखें हरियाणवी 'क्वीन' का स्टाइलिश अवतार!



सपना (Sapna Choudhary)इन दिनों गांव में अपना वक्त बिता रहीं हैं. वहीं वह खेतों में फोटोशूट कराती नजर आ रही हैं. तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सपना (Sapna Choudhary) ने लेपर्ड प्रिंट की साड़ी में बेहद सिजलिंग अंदाज में फोटोशूट कराया है. वह कभी खेतों में अपना पल्लू सिर पर रखे तो कभी हवा में लहराती नजर आ रही हैं.

इन तस्वीरों के सपना के फैंस काफी पसंद कर रहे हैं, वहीं इस पर लगातार कमेंट कर वह सपना की जमकर तारीफ कर रहे हैं. अबतक इन तस्वीरों के काफी लाइक्स मिल चुके हैं. इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सपना ने लिखा, जब भी साड़ी पहनती हूं तो मेरे दिमाग में ‘टिप-टिप बरसा’ गाना ही चलता रहता है.