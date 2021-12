Sapna Choudhary Latest Video: मशहूर डांसर, सिंगर और परफॉर्मर सपना चौधरी (Sapna Choudhary) आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. अपने हुस्न और अपनी अदाओं से लोगों को मदहोश करने वाली सपना अपनी बेहतरीन डांसिंग स्टाइल और गानों के लिए पूरे भारत में फेमस हैं. सपना सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं और नए नए तरीकों से अपने फैन्स को एंटरटेन करती हैं. सपना चौधरी (Sapna Choudhary New Video) ने साल 2021 खत्म होते होते बीते 12 महीने की एक झलक साझा की है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. सपना ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने 12 तस्वीरों के ज़रिए अपने 12 महीने दिखाए हैं. सभी तस्वीरों में सपना बिल्कुल अलग और खूबसूरत लग रही हैं.Also Read - Spider-Man: No Way Home के आगे हर फिल्म हुई पस्त, दुनिया भर में साल की सबसे बड़ी रिलीज, अरबों डॉलर में कमाई

अपने परफॉरमेंस से लाखों दिलों को थिरकने पर मजबूर कर देने वाली सपना चौधरी का इस वीडियो में अलग अलग अवतार नज़र आ रहा है. उनके इस कातिलाना हुस्न की पूरी दुनिया दीवानी हो गई है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा- ‘ये है साल के 12 महीने’, सपना के फैंस इस वीडियो पर जमकर रिएक्ट कर रहे हैं और उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं. Also Read - Salman Khan पर बुरी तरह भड़क गए थे Himesh Reshammiya, खो दिया था आपा...भाईजान की ऐसी थी हालत

View this post on Instagram A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)

Also Read - Vicky Kaushal की दुल्हनिया बनेगी अब इस साउथ सुपरस्टार की हीरोइन, जानिए कब रिलीज होगी फिल्म

बता दें कि रोहतक, हरियाणा के एक मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मीं सपना ने कड़ी मेहनत और लगन से आज सब कुछ हासिल कर लिया है. सपना बिग बॉस के सीजन 11 की प्रतिभागी भी रह चुकी हैं. वह बॉलीवुड फिल्म ‘नानू की जानू’ और ‘वीरे दी वेडिंग’ में स्पेशल डांस नंबर भी कर चुकी हैं.