Hindi Entertainment Hindi

Sapna Choudhary The 50 Showed Her Attitude She Will Become A Game Changer

'The 50' में जाने से पहले सपना चौधरी ने दिखाए तेवर, बोलीं-मैं सबको देख लूंगी, 7 साल बाद कर रही हैं कमबैक

Sapna Choudhary The 50: यूनिक टीवी रिएलिटी शो 'द 50'शुरू होने से पहले ही सुर्खियों में छाया हुआ है. इस शो में 50 सेलिब्रिटी शिरकत करेंगी.

Sapna Choudhary The 50 showed her attitude she will become a game changer

Sapna Choudhary The 50: टीवी का नया रिएलिटी शो द 50 अपने कंटेस्टेंट को लेकर चर्चा में बना हुआ है. एक-एक करके प्रतियोगियों के नाम और रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. मशहूर हरियाणवीं डांसर और सिंगर सपना चौधरी भी इस शो में एंट्री करने वाली है. शो में कदम रखने से पहले ही इन्होंने अपने तेवर दिखा दिए हैं. सपना चौधरी ने ऐसा बयान दिया है, जिसे बाकी कंटेस्टेंट के लिए एक ओपन चैलेंज माना जा रहा है.

क्या कहा सपना चौधरी ने?

सपना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक आदमी उनके घर के बाहर टिकट रखकर चला जाता है. सपना बाहर टिकट उठाकर अंदर आती है और खुशी से फैंस को बताती है. वीडियो में वे कहती हैं, “आज मैं इतनी खुश हूं कि बता भी नहीं सकती. मुझे टिकट मिल गया है. आप समझ गए होंगे कि मैं इंडिया के सबसे बड़े रियलिटी शो ‘द 50’ में जाने वाली हूं.”

View this post on Instagram A post shared by Sapna Choudhary (@itssapnachoudhary)

मैं उन सबको देख लूंगी

उन्होंने आगे कहा, “यह शो 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार और कलर्स पर प्रसारित होगा. आपको इसे जरूर देखना है, क्योंकि इसमें 50 सेलेब्स नजर आएंगे. मैं उन्हें देख लूंगी, उनकी फिक्र आप न करें. बस शो देखिएगा.”

सपना ने पोस्ट कर लिखा, “शो ‘द 50’ की मेरी टिकट आ गई. यह शो 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा.”

सपना का 7 साल बाद कमबैक

अभिनेत्री सपना चौधरी अब 7 साल बाद फिर से रियलिटी शो में वापसी कर रही हैं. इससे पहले वे ‘बिग बॉस 11’ में नजर आईं थीं. शो में उन्होंने अपने डांस और देसी स्टाइल से दर्शकों का दिल जीता था. अब देखना होगा कि इस बार वे दर्शकों के दिलों में जगह बना पाएंगी कि नहीं.

Add India.com as a Preferred Source

पोस्ट शेयर करने के बाद शो के खिलाड़ी और सपना के फैंस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. वहीं, कुछ ने शुभकामनाओं की बौछार कर दी. मशहूर कंटेंट क्रिएटर और बिग बॉस कंटेस्टेंट दिग्विजय ने कमेंट सेक्शन पर प्रतिक्रिया दी.

द 50 के बाकी कंटेस्टेंट

बता दें कि दिग्विजय भी शो में एंट्री ले रहे हैं. वहीं, शो में सपना और दिग्विजय के अलावा, इसमें करण पटेल, फैसल शेख (मिस्टर फैसू), दिव्या अग्रवाल, अर्चना गौतम, प्रिंस नरूला, मोनालिसा और उनके पति विक्रांत सिंह राजपूत और प्रतीक सहजपाल, ऋद्धि डोगरा और उर्वशी ढोलकिया, चाहत पांडे और नीलम गिरी समेत कई कंटेस्टेंट नजर आएंगे.

शो ‘द 50’ एक बड़ा रियलिटी गेम शो है, जिसमें 50 मशहूर हस्तियां एक महल में रहकर अलग-अलग चुनौतियों में हिस्सा लेंगी. यह शो दर्शकों और कंटेस्टेंट को एक नया और अलग अनुभव देने वाला है.

(इनपुट एजेंसी)