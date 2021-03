Sapna Choudhary will be seen in Cricket field During Artist event Cricket League not in Dance Stage- हरियाणवीं डांसर सपना चौधरी के ठुमको का कौन कायल नहीं है. बिग बॉस 11 (Bigg Boss 11) का हिस्सा रहीं सपना अक्सर अपने डांस मूव्स से सुर्खियां बटोरती हैं मगर इस बार बात कुछ अलग है. Also Read - Bigg Boss 14 की फेम Nikki Tamboli हुई कोरोना पॉजिटिव, लोगों ने ट्रोल करते हुए कहा- 'और घूमो बिना मास्‍क के...'

इस बार सपना अपने जलवे क्रिकेट के मैदान में दिखाने वाली हैं. दरअसल, सपना ने आर्टिस्ट और ईवेंट क्रिकेट लीग (एईसीएल) में अपनी टीम उतारी है सपना चौधरी की इस टीम का नाम Twisting Jaguars है. एईसीएल की शुरुआत 2019 में हुई थी और इसके दो सीजन काफी हिट रहे. अब इसका तीसरा सीजन आने वाला है.



बता दें कि इन दिनों फिल्म नानू की जानू (Nanu ki Jaanu) का तेरे ठुमके सपना चौधरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. सपना चौधरी यूट्यूब पर भी काफी मशहूर है.