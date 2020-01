View this post on Instagram

The Big brother to the team… He’s the devil who took us to victory. Meet Jimpa, the comeback king, Mohinder “Jimmy” Amarnath! #ThisIs83 @ranveersingh @saqibsaleem @deepikapadukone @sarkarshibasish @mantenamadhu #SajidNadiadwala @vishnuinduri @ipritamofficial @reliance.entertainment @fuhsephantom @nadiadwalagrandson @vibrimedia @zeemusiccompany @pvrpictures @83thefilm