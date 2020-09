Sara Ali Khan Accept Affair With Sushant Singh Rajput During NCB Interrogarion-सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने शनिवार को सारा अली खान से लंबी पूछताछ की. सारा ने टीम के सामने कबूल किया कि उनका वे सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थीं. फिल्म केदारनाथ के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे. वे सुशांत के फॉर्महाउस में हुईं ड्रग्स पार्टीज़ में भी शामिल हुईं थीं. Also Read - 'उसकी वो टिमटिमाती आंखें...' सुशांत के बचपन की तस्वीर पर अंकिता को आया प्यार, बहन ने शेयर किया फोटो

सारा ने ये भी माना कि वे सुशांत के मुंबई स्थित रेसीडेंस केप्री हाइट्स (Capri Heights) में भी साथ रहने के लिए गई थीं. सारा ने ये बात भी मान ली कि वे थाईलैंड ट्रिप पर भी सुशांत के साथ गई थीं. लेकिन सारा ने इस बात से साफ तौर पर इनकार कर दिया कि उन्होंने भी कभी ड्रग्स ली थी.

बता दें, पूछताछ के बाद जांच एजेंसी NCB ने दीपिका पादुकोण, सारा अली खान,श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, करिश्मा प्रकाश, सिमोन खंबोटा और जया शाह का फोन सीज कर लिया.

सूत्रों के मुताबिक सबके फोन के डाटा को रिकवर किया जाएगा और जांच में इसका इस्तेमाल किया जाएगा. उधर, एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के कार्यकारी निर्माता क्षितिज रवि प्रसाद से पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया. एजेंसी इस मामले में अब तक कम से कम 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है. एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि श्रद्धा और सारा से दक्षिण मुंबई स्थित बलार्ड एस्टेट में एनसीबी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ की गई.