Sara Ali Khan And Janhvi Kapoor Workout Video Viral See Their Amazing Bond: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) और जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) दोनों ही बड़े स्टार किड के तौर पर जाने जाती हैं. हालांकि दोनों ने अपने काम से अपने फैंस का अपना अलग बेस बनाया हुआ है. ऐसे में दोनों आज के दौर की यंग एक्ट्रेस के तौर पर गिनी जाती है और साथ ही बॉलीवुड में नाम कमा रही हैं और अक्सर साथ में पार्टी में करती हुई देखी जाती हैं. ऐसे में अब दोनों एक्ट्रेस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सारा अली खान (Sara Ali Khan) और जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) एक साथ वर्कआउट कर रही हैं. Also Read - Janhvi Kapoor ने पत्तों के पीछे छिपकर कराया फोटोशूट, दबे पांव आया है इश्क कत्ल करने को

दरअसल अली खान (Sara Ali Khan) और जान्हवी कपूर (Janhvi Kapoor) दोनों इस वक्त मालदीव में हैं और ऐसे में दोनों ने साथ समय बिताने के दौरान वर्कआउट किया और इसकी जानकारी खुद सारा (Sara Ali Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है. सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने इंस्टाग्राम पर अपने ट्रेनर नम्रता पुरोहित को टैग करते हुए कैप्शन लिखा, ‘गो विद द फ्लो, स्थिर और धीमा, किक हाई स्क्वाट लो इस प्रकार हमको गोल्डन ग्लो मिलेगा’. Also Read - Sara Ali Khan ने वीडियो में दिखाया मां अमृता सिंह का डर, एक्ट्रेस ने कहा ' माता श्री थोड़ी डर रही हैं'- See Funny Video



वीडियो में दोनों एक्ट्रेस लोअर स्क्वैट्स करती नजर दिख रही हैं और साथ ही सिंगर जस्टिन बीबर का सॉग्स भी सुनाई दे रहा है. दोनों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और दोनों के फैंस इसे खुब पसंद कर रहे हैं.

बात अगर सारा अली खान के वर्कफ्रंट की करें तो वो जल्द ही आनंद एल राय की फिल्म ‘अतरंगी रे’ में नजर आने वाली हैं. वहीं बात अगर जान्हवी कपूर के वर्कफ्रंट की करें तो वो, जल्द ही सिद्धार्थ सेनगुप्ता के डायरेक्शन में बनी रही फिल्म गुड लक जेरी में नजर आने वाली हैं