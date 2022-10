Sara Ali Khan Shubhan Gill Affair: सारा अली खान और शुभमन गिल इन दिनों जमकर चर्चा का विषय बने हुए हैं. हाल ही में रूमर्ड कपल सारा अली खान और शुभमन गिल के नए वीडियो ने उनके रिश्ते की अटकलों को और हवा दे दी है. बुधवार को दो वीडियो सामने आए जिसमें सारा और शुभमन को एक होटल से बाहर निकलते और फिर एक फ्लाइट में एक-दूसरे के बगल में बैठे हुए दिखाया गया है. हाल ही में, हमें सोशल मीडिया पर दो वीडियोज मिले, जिनमें उन्हें अपने कथित बॉयफ्रेंड शुभमन गिल के साथ देखा जा सकता है. चलिए जानते है आखिर दोनों को कहां स्पॉट किया गया था.Also Read - कैटरीना से लेकर नेहा कक्कड़ तक, करवाचौथ पर 'बॉलीवुड वाइव्स' ने ढाया कहर...तस्वीरों में देखें पिया का प्यार

गौरतलब है कि सारा अली खान क्रिकेटर शुभमन गिल को डेट कर रही हैं. इस प्रकार की अफवाहें सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है. दोनों को पहली बार एक रेस्टोरेंट में साथ खाना खाते हुए देखा गया था और अब दोनों को फिर से स्पॉट किया गया है. इसके साथ ही सारा और शुभमन गिल को एक एक होटल की लॉबी से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है, जैसे ही वह बाहर निकलीं, उनके पीछे-पीछे एक व्यक्ति भी निकला जो दिखने में शुभमन जैसा था. Also Read - Bigg Boss 16: बिग बाॅस 16 के अब्दुल राजिक हैं लग्जरी कारों के शौकीन, पहनते हैं सोने से बने जूते

Check out the humble behaviour of #saraalikhan in flight from Delhi to Mumbai. She gave selfies to everyone with warm gesture. #exclusive @SaraAliKhan pic.twitter.com/61iFwddDRz

— Crazy 4 Bollywood 💙 (@crazy4bolly) October 12, 2022