सुशांत सिंह आत्महत्या केस में ड्रग ऐंगल सामने आने पर कई बॉलीवुड कलाकारों से पूछताछ की गई. इसमें सारा अली खान का नाम भी सामने आया है. जेल में बंद रिया चक्रवर्ती ने बताया था कि सारा से मुलाकात के बाद ही सुशांत ड्रग्स की हैवी डोज़ लेने लगे थे. एनसीबी से पूछताछ में खुद सारा ने बताया कि सुशांत पहले से ही ड्रग्स लेते थे. वे उनके फॉर्म हाउस में हुई कई ड्रग्स पार्टीज़ में गई हैं लेकिन उन्होंने कभी ड्रग्स नहीं ली हैं. सारा ने टीम के सामने कबूल किया कि वे सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थीं.

फिल्म केदारनाथ के बाद दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे. सारा ने ये भी माना कि वे सुशांत के मुंबई स्थित रेसीडेंस केप्री हाइट्स (Capri Heights) में भी साथ रहने के लिए गई थीं. सारा ने ये बात भी मान ली कि वे थाईलैंड ट्रिप पर भी सुशांत के साथ गई थीं. लेकिन बाद में दोनों का ब्रेकअप हो गया. सारा ने इसकी दो वजह बताई. पहली, सुशांत अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे. दूसरी, कथित तौर पर उनका किसी और से अफेयर चल रहा था.

Also Read - Bigg Boss 14 Promo Video:सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 14’में बरसेगी राधे मां की कृपा, गॉडवुमन की धमाकेदार एंट्री ?

बता दें, सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की मौत से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन में सारा अली खान का नाम आने से उनके पिता सैफ अली खान अपनी बेटी से काफी नाराज़ हैं.

खबर ये भी है कि उन्होंने इस केस की वजह से सारा से दूरी बना ली है, और करीना के साथ दिल्ली रवाना हो गए हैं. मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अपनी एक्स वाइफ अमृता सिंह को भी जबरदस्त फटकार लगाई है. क्योंकि सारा की फिल्मों से संबंधित फैसले सारा की मां अमृता ही लिया करती हैं.