सारा अली खान अपनी अपकमिंग फिल्म लव आजकल 2 के प्रमोशन में बिजी हैं. कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म 14 फरवरी यानी वेलेंटाइन डे पर रिलीज होगी. सारा और कार्तिक अलग-अलग जगह जाकर फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. इस बार अब दिल्ली का नंबर है. जैसा की सब जानते हैं कि सारा को शॉपिंग करना और खाना बहुत पसंद है. दिल्ली के स्ट्रीट फूड्स खाने के लिए सारा बैचेन रहती है. छोले भटूरे खाना सारा को बहुत पसंद है. सोशल साइट पर एक फोटो शेयर करते हुए सारा ने लिखा- Jab Zoe ne dekhi mithai 🧁🍩🍪🍦🍡

Charo aur Khushi chhaayi 💁🏻‍♀️😻

Dilli ki ab usse bahut yaad aayi🤩🙇🏻‍♀️

Chhole Bhature tayyar rakho bhai 👌🏻🙌🏻 😍🥳

Zoe and Veer coming to delhi tonight!

4️⃣ days to go!

#LoveAajKal❤️🍿

इससे पहले सारा और कार्तिक कपिल शर्मा शो में प्रमोशन के लिए पहुंचे थे. जहां कपिल ने चुटकी लेते हुए कहा कि दोनों के बोल्ड सीन लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं. ये एक्टिंग है या नैचुरल हैं.? इसपर दोनों ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं.

बता दें, मूवी के रिलीज होने से पहले ही सारा और कार्तिक दोनों ही सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं. कुछ दिन पहले सारा और कार्तिक की ह्वाट्स चैट उनकी सुर्खियों का कारण बनी थी.सारा अली खान की बॉलीवुड इंडस्ट्री में यह तीसरी फिल्म है और इसी साल मई में कुली नंबर वन में भी वो नजर आएंगी.’लव आज कल’ की बात करें तो इम्तियाज अली द्वारा डायरेक्ट ये फिल्म 14 फरवरी को रिलीज होगी.