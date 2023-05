Video: महाकाल भस्म आरती में शामिल हुईं सारा अली खान, मंदिर में जाने पर फिर हुईं ट्रोल

Sara Ali Khan At Mahakaleshwar Temple: सारा अली खान और विक्की कौशल स्टारर फिल्म ‘जरा हटके, जरा बचके’ दो जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. ऐसे में फिल्म के प्रमोशन के लिए सितारे कई सारे शहरों में जा रहे हैं. ऐसे में इस दौरान सारा और विक्की आए दिन प्रमोशन के दौरान भक्ति में भी लीन दिखाई दिए हैं. बीते दिनों सारा अली खान अपने को-स्टार विक्की कौशल संग लखनऊ पहुंची थीं, जहां उन्होंने भगवान हनुमान के दर्शन किए और फिर वो शिव मंदिर भी गई थी. ऐसे में अब उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचीं, वह इस दौरान भस्म और आरती में भी शामिल हुईं.

महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित संजय गुरु ने बताया, सारा अली खान बाबा महाकाल की भक्त हैं वह समय मिलते ही बाबा महाकाल के दर्शन करने आती रहती हैं. आज सुबह भी वे भस्मआरती में शामिल होने महाकाल मंदिर पहुंचीं थीं. जहां उन्होंने गर्भ गृह में पहुंचकर बाबा महाकाल का पूजन अर्चन किया, जिसके बाद वह नंदी हॉल में बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आईं. सारा महाकाल मंदिर में आरती करती हुई दिख रही हैं. माथे पर चंदन लगाए और सिर पर दुपट्टा लिए सारा शिव भक्ति में डूबी नज़र आ रही हैं. सारा ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और भजन कीर्तन में डूबी दिखीं.