Sara Ali Khan Is Looking For a Groom Call Herself Susheel Gharelu And Sanskari Ladki: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने हाल ही में मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) के साथ मिलकर एक बेहतरीन फोटोशूट करवाया है जिसकी चर्चा हर जगह पर हो रही है. सारा (Sara Ali Khan) ने अपने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ बेहद खूबसूरत फोटोज़ शेयर की हैं जिनमें वो एक रॉयल दुल्हन के रूप में नज़र आ रही हैं. ऐसे में अब सारा (Sara Ali Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करके अपने लिए दुल्हे की मांग कर ली है.

सारा अली खान की इन फोटोशूट की तस्वीरों से ज्यादा चर्चे उनके कैप्शन के हो रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, ‘सुशील, घरेलू और संस्कारी लड़की के लिए कोई शादी का प्रपोजल है?’ इसके साथ ही उन्होंने दिल वाले कई इमोजी का भी इसमें शामिल किया है. सारा की इस तस्वीर पर फैंस कमेंट कर उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं. Also Read - Ananya Panday कुछ इस अंदाज में पहुंची योगा क्लास, ये बॉलीवुड सेलेब्स भी मुंबई में किए गए स्पॉट- See Video

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)



बात करें वर्कफ्रंट की तो सारा आखिरी बार वरुण धवन स्टारर ‘कुली नं. 1’ में दिखाई दीं थी. अब वह फिल्ममेकर आनंद एल राय की मच अवेटेड फिल्म ‘अतरंगी रे’ में दिखाई देंगी.