बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान की बहन सबा अली खान ने कुछ दिन पहले एक खास तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने अपनी एक्स भाभी अमृता सिंह और भतीजी सारा का एक खास फोटो शेयर की है. इस फोटो में दोनों एक-दूसरे की कॉर्बन कॉपी लग रही हैं. इसके साथ ही सबा ने इस तस्वीर में बेहद खास मैसेज भी लिखा है. Also Read - 2 Years of Kedarnath: सुशांत और सारा की फिल्म 'केदारनाथ' को पूरे हुए दो साल, निर्देशक ने कहा- 'बहुत खाली सा लगता है'

सारा अपनी मम्मी अमृता की हुबहू कॉपी है और हर कोई इस बात को मानता है. ऐसे में अब बुआ सबा अली खान ने अमृता सिंह और सारा अली खान का एक फोटो कोलाज शेयर किया है, जिसमें दोनों एक सी लग रही हैं. सारा अली खान की तस्वीर से ऐसा लगता है कि वह युवा अमृता सिंह हैं. Also Read - सारा अली खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया अपने वर्कआउट का वीडियो, देखें उनका पुश अप्स

सबा अली खान ने अमृता सिंह और सारा अली खान का एक फोटो कोलाज शेयर किया है, जिसमें दोनों के लुक्स बेहद शानदार लग रहे हैं. इस तस्वीर के साथ सबा अली खान ने कैप्शन में लिखा है, ‘शानदार हैं दोनों… माशाल्लाह.’ तस्वीर में सारा अली खान पोल्का डॉट ड्रेस में नजर आ रही हैं. वहीं, अमृता सिंह की तस्वीर कुछ पुरानी है. अमृता की ये तब की फोटो है, जब वह ऐक्टिंग करती थीं. सबा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिस पर लोग काफी कमेंट कर रहे हैं. Also Read - Coolie No. 1 Trailer Out: कुली नंबर वन का ट्रेलर रिलीज, वरुण और सारा का दिखा अलग अंदाज

View this post on Instagram A post shared by Saba Ali Khan (@ss0176)

अभिनेता सैफ अली खान ने महज 21 साल की उम्र में साल 1991 में एक्ट्रेस अमृता सिंह से शादी कर ली थी. इस शादी में सैफ के माता-पिता की रजामंदी शामिल नहीं थी, शादी के बाद अमृता और सैफ को दो बच्चे सारा अली खान और इब्राहिम अली खान हुए. हालांकि, सैफ और अमृता ने 13 साल तक रिश्ता निभाने के बाद 2004 में तलाक ले लिया.