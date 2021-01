Sara Ali Khan Latest Pics enjoying the nature near sea see glamours pics- बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान फिलहाल मालदीव में रहकर छुट्टियां मना रही हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने प्रशंसकों के साथ अपने इस ट्रिप की कुछ तस्वीरें साझा की हैं. सारा की साझा की हुईं तस्वीरों में से एक में वह रेत पर नंगे पैर डाले नजर आ रही हैं और उनके पीछे समंदर नजर आ रहा है. इस तस्वीर को कैप्शन देते हुए अभिनेत्री ने लिखा है, “रेत पर पैरों की अंगुलियों और नाक पर सूरज की रोशनी.” Also Read - Shameless Trailer: ऑस्कर की रेस में शामिल हुई सयानी गुप्ता की फिल्म 'शेमलेस', बॉलीवुड ने ऐसे किया रिएक्ट

अभिनय की बात करें, तो सारा हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई फिल्म ‘कुली नंबर वन’ में वरुण धवन के साथ नजर आईं. Also Read - Tandav Hot Bedroom Scene: तांडव कंट्रोवर्सी के बीच वायरल हुआ सैफ अली खान- सारा जेन का Lip-Lock वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

आने वाले समय में वह ‘अतरंगी रे’ में नजर आनी वाली हैं, जिसमें उनके साथ अक्षय कुमार, धनुष और निम्रत कौर जैसे कलाकार भी शामिल हैं. फिल्म को आनंद एल. राय द्वारा निर्देशित किया जा रहा है.