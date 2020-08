Also Read - अमित शाह के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती

View this post on Instagram

When he says he’s always got my back…he doesn’t mean it 🤷‍♀️🤦🏻‍♀️🙇🏻‍♀️ Happy Rakhi to all #brothersandsisters 🐣🐣👫#partnerincrime #wortheverydime #forevermine #crazytime