Sara Ali Khan New Pics after Drunk Video: बॉलीवुड की चुलबुली एक्ट्रेस सारा अली खान कुछ दिनों पहले अपनी एक हरकत को लेकर सुर्खियों में आ गई थीं. जिसके बाद उन्हें खूब ट्रोल भी किया गया था. वीडियो में वे अपनी फ्रेंड्स के साथ नशे में धुत नज़र आईं यही नहीं वीडियो में सारा अली खान सिक्योरिटी गार्ड को ‘गलत’ तरीके से छुती हुई नजर आ रही हैं.वह वहां खड़े सिक्योरिटी गार्ड को छूते हुए आगे बढ़ जाती हैं. ये वीडियो देख लोग जमकर एक्ट्रेस को ट्रोल करने लगे हैं. एक यूजर ने वीडियो ट्विटर पर शेयर कर कहा कि ‘लोग पूछते हैं कि क्यों बॉलीवुड को बायकॉट किया जा रहा है, ये है इसकी वजह. ड्रगवुड हमारी जेनरेशन को बर्बाद कर रही है’.Also Read - पहली मल्टीलिंगुअल मराठी फिल्म 'हर हर महादेव' इस दिन होगी रिलीज़, होगा बड़ा धमाका

इसके बाद अब सारा की अब नई तस्वीरें सोशल वीडियो पर वायरल हो रही हैं. जिसमें वो शार्ट्स और पिंक कलर के टॉप पहने नज़र आ रही हैं. पैरों में चप्पल पहने. सिर पर कैप लगाए सारा काफी कूल होकर पपराजी को पोज़ देती नज़र आ रही हैं.

Also Read - शाहिद कपूर-मीरा राजपूत 58 करोड़ वाले नए घर में हुए शिफ्ट, बालकनी से दिखता है ऐसा नजारा

फैंस सारा की इन तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं. एक्ट्रेस की नटखट अदाएं उन्हें खूब भा रही हैं.

Pple ask why are v running this #BoycottBollywood Movement… Here is another reason: The druggywood is spoiling our future generations as they continue 2 follow pple like @SaraAliKhan who r always found sloshed or high on something. Evidence @narcoticsbureau @dg_ncb @MumbaiNcb pic.twitter.com/zH9HCPtFcf

— Varun Kapur 🇮🇳 🇺🇲 (@varunkapurz) September 17, 2022