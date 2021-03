Sara Ali Khan new pics in Manish Malhotra bridal collection black and golden lehanga see glamours photos-सारा अली खान (Sara Ali Khan) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में सारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की जिनमें वे काले और गोल्डन रंग के लहंगे में बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थीं. इस बेहतरीन वैडिंग ड्रेस को डिजाइनर मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) ने बनाया है. हैवी ज्वैलरी और डार्क मेकअप में सारा परफेक्ट दुल्हनिया वाला लुक दे रही हैं. Also Read - Sonali Phogat ने Aishwarya Rai के गाने पर किया डांस, सलमान खान भी हो जाएंगे दीवाने?

बता दें, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम वक्त के अंदर ख़ुद को साबित कर चुकी सारा अक्सर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में जगह बना लेती हैं. साल 2018 में आई फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली यह अदाकारा आज बी टाउन की सबसे डिमांडिंग एक्ट्रेस बन गईं हैं.

हाल ही में सारा अली खान ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए एक बेहद ही दिलचस्प किस्से के बारे में बताया था.

उन्होंने कहा था कि वो बचपन से ही लोगों पर प्रैंक करना पसंद करती थीं. उन्होंने लोगों को तंग करने में मजा आता था.

सारा ने उस किस्से में बताता कि उन्होंने एक बार क्लासरूम में प्रैंक किया. उन्होंने क्लास के पंखे पर गोंद छिड़क दिया था और जब उसका स्विच ऑन किया तो वो गोंद पूरी क्लास में फैल चुका था. सारा की इस हरक़त के लिए उन्हें खूब डांट भी पड़ी थी और उन्हें स्कूल से निकालने तक की धमकी मिली थी. सारा ने कहा था कि उनका ये प्रैंक थोड़ा महंगा पड़ गया.