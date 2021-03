Sara Ali Khan on Amrita Singh says my mother is a sloution of every problem she has suffered in whole life-बॉलीवुड की नई पीढ़ी की स्टार सारा अली खान ने खुलासा किया है कि कभी-कभी ऐसा होता है, जब वह सकारात्मक महसूस नहीं करती हैं. ऐसे समय में उनकी मां और बॉलीवुड अभिनेत्री अमृता सिंह ही वह इंसान होती हैं, जो उनकी सारी समस्याएं सुलझा देती हैं. Also Read - Shraddha Kapoor ने ब्लू लहंगे में लहरों की तरह लहरा कर किया डांस, VIDEO हुआ VIRAL

अभिनेत्री अमृता सिंह और अभिनेता सैफ अली खान की बेटी सारा ने बताया, "कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं सकारात्मक महसूस नहीं करती हूं. यह सामान्य बात है और यह सब जीवन का हिस्सा है. तब मुझे लगता है कि मेरे पास एक महान मां है और वो मेरी हर समस्या का हल है. उनके जैसी मां होने के बाद यह संभव ही नहीं है कोई सकारात्मक न रहे."

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)



वह आगे कहती हैं, “मुझे लगता है कि मेरे मुकाबले उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है. यदि वह इस रास्ते पर सिर ऊंचा करके चल सकती हैं और उनकी बेटी भी ऐसा ही करे तो मैं भी आपकी प्रशंसा पाने के योग्य हो जाऊंगी.”

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)

काम को लेकर बात करें तो सारा की हाल ही में फिल्म ‘कुली नं 1’ डिजिटली रिलीज हुई थी. अब वे ‘अतरंगी रे’ में अक्षय कुमार, धनुष और निमरत कौर के साथ नजर आएंगी. इस फिल्म का निर्देशन आनंद एल राय ने किया है और फिल्म हिमांशु शर्मा ने लिखी है.