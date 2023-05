महाकाल के दर्शन बाद ट्रोल हुई सारा अली खान ने ट्रोलर्स को दिया ये जवाब

Sara Ali Khan : बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने आज बुधवार को सुबह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना की तो सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया गया. उज्जैन के बाद इंदौर पहुंची सारा अली खान से जब इस ट्रोलिंग को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा, लोग जो चाहें कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आपको किसी जगह की इनर्जी पसंद आनी चाहिए. मैं इनर्जी में विश्वास करती हूं.

सारा अली खान ने कहा, मैं अपने काम को बहुत गंभीरता से लेती हूं. मैं लोगों के लिए, आपके लिए काम करती हूं. मुझे बुरा लगेगा अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरी अपनी निजी मान्यताएं हैं.

सारा अली ने कहा, मैं अजमेर शरीफ उसी श्रद्धा से जाऊंगी ,जिस भक्ति से मैं बंगला साहिब या महाकाल जाऊंगी. मैं जाना जारी रखूंगी. लोग जो चाहें कह सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. आपको किसी जगह की इनर्जी पसंद आनी चाहिए. मैं इनर्जी में विश्वास करती हूं.