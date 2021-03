Sara Ali Khan Wishes Holi See The Viral Video: बॉलीवुड की एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी तस्वीरें और फोटो शेयर करती रहती हैं. ऐसे में होली (Holi 2021) के साख मौके पर एक्ट्रेस पर बेहद कमाल का वीडियो शेयर किया है जिसमें वो होली के रंग में रंगी नजर आ रही हैं. बता दें कि इस वीडियो को अबतक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. ऐसे में चलिए आप भी देखें सारा का ये वीडियो. Also Read - Happy Holi 2021: क्रिकेट जगत ने होली के मौके पर दी फैंस को बधाई

वीडियो शेयर करते हुए सारा (Sara Ali Khan) ने लिखा, "आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई. Spoity India के साथ यह मेरा पहला डांस वीडियो है और मैं आप सभी को इस ट्रेंड को फॉलो करने के लिए आमंत्रित करती हूं." सारा (Sara Ali Khan) ने आगे लिखा, "इस ट्रेंड को फॉलो कीजिए और आप भी अपने दोस्तों के साथ अपना वीडियो शेयर कीजिए."



वीडियो पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं और उन्हें होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं. बता दें कि हाल ही में सारा अली खान ने अपनी फिल्म अतरंगी की शूटिंग पूरी की है, जिसमें वो अक्षय और धनुष के साथ नजर आने वाली हैं.