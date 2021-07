Sara Ali Khan Showed Off Her Sizzling Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) इन दिनों सोशल मीडिया पर खुब छाई हुई हैं ऐसे में एक बार फिर सारा (Sara Ali Khan) की कुछ लेटेस्ट तस्वीरें इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रही हैं, जिन्हें उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इसी बीच उनकी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें वो बेहद बोल्ड और सेक्सी लग रही हैं.Also Read - Rhea Chakraborty ने सुशांत-सारा पर लगाया ड्रग्स लेने का आरोप, नीतीश भारद्वाज ने कहा 'दोनों को नशे में...'

इन मोनोक्रोम तस्वीरों को सारा (Sara Ali Khan) ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, इसमें वो बेहद दिलकश पोज दे रही हैं. इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम पर शेयर कर उन्होंने एक शायरी को अपने कैप्शन में लिखा है 'काश कभी यूं हो ना हसरतें ना जुनून हो, तेरा ख्याल हो और तू हो दिल में बस सुकून हो.'

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)



बात अगर सारा (Sara Ali Khan) के वर्कफ्रंट की करें तो वो जल्द ही आनंद एल राय की फिल्म 'अतरंगी रे' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके अलावा अक्षय कुमार और धनुष की अहम भूमिका होगी, उनकी ये रोमांटिक ड्रामा फिल्म 6 अगस्त को रिलीज किया जा सकता है. इसके अलावा, वे विक्की कौशल के साथ आदित्य धर की फिल्म 'द इमोर्टल्स ऑफ अश्वत्थामा' में दिखाई देंगी.