बॉलीवुड की दुनिया में अपने हुस्न और अपनी क्यूटनेस की वजह से मशहूर एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्ख़ियों में रहती हैं. साल 2018 में आई फिल्‍म केदारनाथ से फिल्मी दुनिया में डेब्‍यू करने वाली अदाकारा सारा अली खान ने इस बार अपने हॉट अवतार (Sara Ali Khan Hot Photo) से सनसनी मचा दी है. सारा का ये अंदाज़ देखकर हर कोई उनकी खूबसूरती का कायल हो गया है.

सारा अली खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वो नियॉन कलर की बिकिनी में नज़र आ रही हैं. सारा इन तस्वीरों में बैकलेस बिकिनी में कहर बरपाती हुईं नज़र आ रही हैं. उनका ये बोल्ड अवतार सोशल मीडिया पर खूब तहलका मचा रहा है. एक्ट्रेस ने मैचिंग ब्रेसलेट और नेल पेंट भी लगाया हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)



सारा ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा- ‘हर दिन को उस फसल से जज न करें जो आप काटते हैं, बल्कि उस बीज से करें जो आप बोते हैं’. सारा के चाहने वालों को उनका ये तेवर खूब पसंद आ रहा है. लोग जमकर सारा की तस्वीरों पर रिएक्ट कर रहे हैं. बता दें कि सारा के इस पोस्ट को अब तक 11 लाख से ज़्यादा लोग लाइक कर चुके हैं.