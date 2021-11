Sara Ali Khan On Father Saif Ali Khan And Amrita Singh: बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) इन दिनों जमकर चर्चा का विषय बनी हुई हैं, हाल ही में वो अपनी दोस्त जान्हीव कपूर के साथ केदारनाथ के दर्शन करके आई हैं. इसके साथ ही वो अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. इसी कड़ी में एक्ट्रेस का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि वो अपने माता-पिता के बारे में क्या सोचती थी. सारा ने बताया कि सैफ की ‘ओमकारा’ (Omkara) को देखने के बाद उन्हें लगता था कि उनके पिता गाली देते हैं और मां अमृता सिंह की फिल्म ‘कलयुग’ (Kalyug) को देखकर उन्हें लगा कि वो एक पॉर्न साइट चलाती हैं.Also Read - Najaa Song Out: सूर्यवंशी का नया गाना 'Najaa' रिलीज, अक्षय कुमार-कैटरीना कैफ ने दिखाए किलर मूव्स- Video

सारा को लगा पोर्न साइट चलाती हैं मां

सारा अली खान ने हार्पर बाजार इंडिया के इंटरव्यू में बताया, मुझे याद है कि मैंने 2005 में कलयुग और 2006 में ओमकारा देखी थी. मैं बहुत परेशान हो गई थी कि मेरे पेरेंट्स कितने बुरे लोग हैं. मैं काफी छोटी थी और मुझे लगा था कि मेरे पिता ऐसी ही गंदी भाषा बोलते हैं और मां पोर्न साइट चलाती हैं. यह मजाक नहीं था, जब दोनों को एक ही साल नेगेटिव रोल में बेस्ट ऐक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला तो मुझे लगा, ये क्या है?

माता-पिता का तलाक जरुरी था

सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा- 'मैं हमेशा से ही अपनी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में थोड़ा ज्यादा मेच्योर रही हूं. और 9 साल की उम्र में भी, मुझे लगता है कि मैं यह समझने के लिए काफी मेच्योर थी कि हमारे घर में एक साथ रहने वाले ये दो लोग खुश नहीं थे. और जब वह अलग-अलग रहने लगे तो ज्यादा खुश रहने लगे.'

मां को खुश देखकर अच्छा लगता है

इसके आगे सारा (Sara Ali Khan) ने कहा ‘मुझे नहीं लगता कि 10 सालों में हंसी थीं, अचानक खुश, सुंदर और उत्साहित रहने लगी थीं, जैसे कि उन्हें होना चाहिए था. अगर दो अलग घरों में रह कर खुश हैं तो मैं दुखी क्यों होऊंगी. मेरे माता-पिता अगर अलग-अलग रहकर खुश हैं तो मैं भी खुश हूं. मैं अपनी मां को हंसते-मज़ाक करते और खुश होते देखती हूं, जो कि मैंने उन्हें सालों नहीं देखा था. उन्हें फिर से इस तरह देखना मेरे लिए भी एक सुखद अनुभव था.’