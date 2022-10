Sara Ali Khan in KBC When She Was 10: सारा अली खान (Sara Ali Khan)आज बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेसेस में शुमार हैं. सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और अमृता सिंह (Amrita Singh) की बेटी सारा बचपन से ही फिल्मी माहौल में पली-बढ़ी हैं. इसलिए कई बार अपने मम्मी-पापा के साथ शूटिंग पर भी जाती थीं. ऐसे में साल 2005 में सारा अली खान अपने पिता सैफ अली खान और प्रीति जिंटा के साथ उनकी फिल्म ‘सलाम नमस्ते’ के प्रमोशन के लिए अमिताभ बच्चन के गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ में पहुंची थीं. ‘कौन बनेगा करोड़पति’ सीजन 5 के एक एपिसोड का थ्रोबैक वीडियो वायरल हो रहा है.Also Read - अमिताभ बच्चन के साथ काम न किया होता तो क्या होता? परिणीति ने बताई दिल की बात

इन दिनों सोशल मीडिया पर ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्ट्रेस सारा अली खान नजर आ रही हैं. यह वीडियो सालों पुराना है, जिसमें सारा अली खान अपने पिता सैफ अली खान के साथ ‘केबीसी’ के सेट पर पहुंची हैं. सैफ अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठे सवालों का जवाब दे रहे हैं. Also Read - ब्रा और शॉर्ट्स में दौड़ीं उर्फी जावेद, यूजर बोले- 'हाई वाली रानू मंडल', लोगों ने बार-बार देखा विडियो

यहां देखें सारा अली खान का क्यूट वीडियो

Also Read - 'इंडियन आइडल 13' के सेट पर पहुंचे गोविंदा तो रो पड़ी नेहा कक्कड़, कहा 'आज बनी मैं सुपरस्टार'

वायरल हुए दो पुराने वीडियो में केबीसी होस्ट और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सारा अली खान के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं. सारा बड़े ही क्यूट तरीके से बिग बी को ‘अदाब’ कहती हैं. उस वक्त सारा की उम्र सिर्फ 10 साल की थी. सारा ने बड़े ही प्यारे अंदाज में बिग बी को हैरत में डाल दिया था. अमिताभ आगे कहते हैं, ‘मैं देख सकता हूं कि आप अपनी एक दोस्त के साथ यहां मौजूद हैं. कृपया सारा अली खान के लिए जोरदार तालियां.’ इस वीडियो में गोलमटोल सारा काफी क्यूट लग रही हैं.