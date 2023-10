Hindi Entertainment Hindi

Sara Ali Khan To Shahid Kapoor Star Kids Who Attends Parents Second Marriage

सारा अली खान से लेकर शाहिद कपूर तक, माता-पिता की शादी में शामिल हुए ये सितारे

Star Kids Attended Second Marriage Of Their Parents: आज हम आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने माता-पिता की शादी में शामिल हो चुके हैं

Star Kids Attended Second Marriage Of Their Parents: बॉलीवुड में प्यार और शादी कभी भी हो जाती है और ये रिश्ता अचानक से नए मोड़ ले लेता है. बहुत से एक्टर औऱ एक्ट्रेस प्यार के बाद शादी कर लेते हैं, लेकिन कई बार यह विवाह सफल नहीं होता जिसके बाद सेलेब्स दोबारा घर बसा लेते हैं.बॉलीवुड में तलाक और शादी आए दिन होती रहती है, कई सेलेब्स तो ऐसे हैं जिन्होंने एक से अधिक शादियां की हैं और वो भी बच्चे होने के बाद. वहीं, कुछ ऐसे भी स्टारकिड्स भी हैं जो इन चीजों को सुलझे हुए दिमाग के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपने माता-पिता की खुशी में खुश हो जाते हैं. तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने माता-पिता की शादी में शामिल हो चुके हैं.

Trending Now

माहिरा खान

You may like to read

पाकिस्तानी एक्ट्रेस और बॉलीवुड फिल्म रईस में नजर आने वाली एक्ट्रेस माहिरा खान ने हाल ही में 38 साल की उम्र में दूसरी शादी की है और इसमें माहिरा का बेटा भी शामिल हुआ था. माहिरा खान ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सलीम करीम से दूसरी शादी की है. बेटे का हाथ थामकर नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए जाती हुई माहिरा काफी ज्यादा खुश थी.

दीया मिर्जा

बॉलीवुड की एक्ट्रेस दीया मिर्जा ने वैभव संग दूसरी शादी की है और दोनों की कपल की ये दूसरी शादी है. दीया ने इसके पहले साहिल सांगा के साथ हुई थी, हालांकि कुछ सालों में दोनों अलग हो गए. दीया के दूसरे पति वैभव की पहली पत्नी सी एक बेटी है जो दीया और वैभव की शादी में आई थी.

सारा अली खान

सारा अली खान बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा हैं. अब तक वह कई हिट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं, उनके पिता सैफ अली खान ने अमृता सिंह से तलाक के बाद दूसरी शादी करीना कपूर से की है. आपको जानकर हैरानी होगी कि सारा अपने पिता के दूसरी शादी में शामिल हुई थीं.खास बात यह है कि उन्हें खुद उनकी मां ने इस वेंडिंग में जाने के लिए सजाया था.

पलक तिवारी

किसी का भाई किसी की जान से पलक तिवारी ने बॉलीवुड में कदम रख दिया है. मां श्वेता के जैसे वह भी कमाल की एक्ट्रेस हैं। राजा चौधरी संग रिश्ता टूटने के बाद श्वेता ने अभिनव कोहली से शादी की थी. पलक अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल हुई थीं. हालांकि, यह शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी थी.

दलजीत कौर

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस दलजीत कौर ने हाल ही में दूसरी शादी की है. दलजीत कौर ने इसी साल 18 मार्च को निखिल पटेल से दूसरी शादी की थी. बता दें दलजीत कौर की पहली शादी साल 2009 में शालीन भनोट से हुई थी और इससे उनका एक बेटा है. वहीं निखिल पटेल की एक बेटी है और इस कपल के दोनों बच्चों ने अपने माता-पिता की शादी अटेंड की थी.

काम्या पंजाबी

काम्या पंजाबी को अपनी पहले पति बंटी नेगी से एक बेटी भी है, जो उनके साथ ही रहती है. वहीं काम्या ने दिल्ली के शलभ दांग से शादी की है जिनका एक बेटा है. ऐसे में काम्या और शलभ दांग की शादी में दोनों के बच्चे शामिल हुई थी.

शाहिद कपूर

शाहिद कपूर बॉलीवुड के बड़े कलाकारों में से एक हैं, अब तक वह कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. अभिनेता की मां नीलिमा ने पंकज कपूर से शादी की थी, लेकिन यह रिश्ता कुछ ही साल तक चल सका. इसके बाद उन्होंने राजेश खट्टर को अपना हमसफर चुन लिया था. बताया जाता है कि शाहिद अपनी मां की दूसरी शादी में शामिल हुए थे.

सुंबुल तौकीर खान

बिग बॉस 16 फेम सुंबुल तौकीर खान और उनका परिवार अक्सर सुर्खियों में रहता है. हाल ही में सुंबुल के पिता तौकीर हसन खान ने दूसरी शादी कर ली है, जिसकी तस्वीरें ‘इमली’ ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. बता दें कि सुंबुल के पिता ने नीलोफर नाम की महिला से निकाह किया है, दोनों ने एक छोटी-सी सेरेमनी में शादी रचाई.

मसाबा गुप्ता

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने बिना शादी किए मसाबा को जन्म दिया था. हालांकि, साल 2008 में उन्होंने घर बसाने का फैसला कर लिया था. नीना ने विवेक मेहरा संग शादी रचाई है, इस शादी में उनकी बेटी मसाबा भी शामिल हुई थीं.

RECOMMENDED STORIES