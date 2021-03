Sara Ali Khan Hot Pics in Back Less Blouse: सारा अली खान के सोशल मीडिया पर लगातार फोटोशूट देखने को मिल रहे हैं. कुछ वक्त पहले फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा (Manish Malhotra) के साथ मिलकर एक बेहतरीन फोटोशूट करवाया जिनमें वो एक रॉयल दुल्हन के रूप में नज़र आ रही हैं. इन तस्वीरों के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, ‘सुशील, घरेलू और संस्कारी लड़की के लिए कोई शादी का प्रपोजल है?’ Also Read - Rubina Dilaik को देखकर Nikki Tamboli ने पूछा- मम्मी कब बनोगी?

इन तस्वीरों के बाद अब सारा का हॉट अवतार देखने को मिल रहा है. फोटो में सारा लहंगा-चोली पहने नजर आ रही हैं. लेकिन उनका ब्लाउज़ देखने वाला है. लोग उन्हें इन तस्वीरों के लिए ट्रोल कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ब्लाउज़ कैसे संभाल रही हो.एक ने लिखा कि ब्लाउज अब गिरा की तब. Also Read - Marathi film Well Done Baby इस दिन होगी रिलीज़, दिल छू जाएगी कहानी

बात करें वर्कफ्रंट की तो सारा आखिरी बार वरुण धवन स्टारर ‘कुली नं. 1’ में दिखाई दीं थी. अब वह फिल्ममेकर आनंद एल राय की मच अवेटेड फिल्म ‘अतरंगी रे’ में दिखाई देंगी.