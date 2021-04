Sara Ali Khan Video From Gulmarg Mom Amrita Singh Steals The Show See Funny Video: बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा अमृता सिंह (Amrita Singh) और उनकी बेटी सारा अली खान (Sara Ali Khan) एक बार फिर से अपने मां-बेटी की जोड़ी के साथ वापस आ चुकी हैं, दरअसल सारा अली खान (Sara Ali Khan) इन दिनों कश्मीर की बर्फ भरी वादियों में सैर करने गई हैं और वो मां अमृता सिंह (Amrita Singh) और भाई इब्राहिम अली खान (Ibrahim Ali Khan) के साथ हैं और एक्ट्रेस ने यहां से कुछ मजेदार वीडियो और फोटो शेयर की है जिसमें दोनों साथ में सैर करती हुई दिख रही हैं. Also Read - Nia Sharma ने 'सिंडरेला' लुक में करवाया बेहद बोल्ड फोटोशूट, Sara Ali Khan को दी कड़ी टक्कर- Photos

सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो बर्फ का आनंद लेती हुई दिखाई दे रही हैं. हालांकि, बर्फबारी वाले स्थान तक पहुंचने में अमृता सिंह (Amrita Singh) का हाल बेहाल हो गया है, जिसके बारे में सारा ने वीडियो में बताया भी है. इस वीडियो में गंडोला राइड्स पर बैठी अमृता (Amrita Singh) काफी डर रही हैं, उन्होंने डर से अपनी आंखें बंद कर ली हैं और वहीं सारा मस्ती के साथ उन्हें शूट कर रही हैं. Also Read - Holi 2021: Sara Ali Khan ने वीडियो शेयर कर दी होली दी बधाई, देखें एक्ट्रेस का फनी अंदाज- Video Viral



सारा इस वीडियो में कह रही हैं, ‘नमस्ते दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं बाहर बर्फ पड़ रही है किंतु हमारी माता श्री हमारे साथ गंडोला पर चढ़ रही हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं वो थोड़ी डर रही है किंतु वो constant प्रयत्न कर रही हैं. इसे शेयर करते हुए सारा ने कैप्शन में लिखा है, ”नमस्ते दर्शकों, वॉच सारा बको. शर्म से हटकर मम्मी अपना फेस ढकेंगी, लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों कृपया फोन मत रखो’.

View this post on Instagram A post shared by Sara Ali Khan (@saraalikhan95)



कुछ दिनों पहले, सारा अली खान अपनी मां अमृता और भाई इब्राहिम अली खान के साथ छुट्टी मनाने मालदीव गई हुई थीं और अब को कश्मीर में मजे ले रही है.