Sara Ali Khan Viral Video As Actress Is Saying Sorry: बॉलीवुड की एक्ट्रेस सारा अली खान (Sara Ali Khan) की आने वाली फिल्म ‘अतरंगी रे’ (Atrangi Re) का पहला गाना ‘चका चक’ (Chaka Chak Song) कल ही लॉन्च हुआ है. ऐसे में सारा (Sara Ali Khan) जब इसके लॉन्च पर जब वो पहुंची जो वहां पर उन्होंने जमकर मस्ती की और अपने ही अंदाज से सबका दिल जीत लिया. इस गानें में सारा अली खान (Sara Ali Khan) ने साड़ी पहनी है औऱ साथ में वो धनुष के साथ नजर आ रही हैं औऱ इस गाने को एआर रहमान ने म्यूजिक दिया है. ऐसे में इस गाने के लॉन्च पर वो सबके साथ मस्ती कर रही थई. इसी दौरान जब वो वापस लौट रही थी, जो कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें सरेआम सबसे माफी मांगनी पड़ी और इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसकी वजह से उनकी जमकर तारीफ हो रही है.Also Read - Vicky Kaushal-Katrina Kaif Wedding: कैटरीना कैफ की मां का कार में चढ़ते वक्त गिरा फोन, लोग बोलें- जल्दी उठाओ, शादी की गेस्ट लिस्ट होगी

बता दें कि सारा अली खान (Sara Ali Khan) जब अपने इवेंट को खत्म करके वापस लौट रही थी तो उस दौरान उनके बॉडीगार्ड से किसी को धक्का लग गया औऱ वो शख्स गिर गया, ऐसे में सारा (Sara Ali Khan) अपनी कार के पासजाकर उसका हाल टाल पूछती हैं और साथ ही साथ में खड़े कैमरामैन से कहती हैं कि 'क‍िधर है, क‍िधर है, ज‍िसको गिराया.' सभी लोग उन्‍हें बातने लगे तभी सारा (Sara Ali Khan) कहती हैं, 'ज‍िसको ग‍िराया वो चले गए.' सारा इस दौरान अपने बॉडीगार्ड को कहती हैं कि 'आप प्‍लीज क‍िसी को धक्‍का मत दो, प्‍लीज ऐसा मत करो.'इसके बाद वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर कहती हैं कि 'सॉरी, उनको सॉरी कहना'.



ऐसे में जबसे ये वीडियो वायरल हो रहा है तब से भी फैंस सारा अली खान (Sara Ali Khan) की जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं औऱ उनके एक अच्छा इंसान कह रहे हैं और साथ ही वो एक्ट्रेस को स्वीट कह रहे हैं. आपको बता दें कि सारा अली खान फिल्‍म ‘अतरंगी रे’ में धनुष और अक्षय कुमार के साथ नजर आएंगी. इस फिल्‍म में सारा एक ब‍िहारी लड़की बनी हैं, ज‍िसकी तम‍िल लड़के धनुष से जबरदस्‍ती शादी कर दी जाती है, हालांकि उन्हें अक्षय कुमार से प्यार होता है.