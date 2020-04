Also Read - देश में बढ़ा लॉकडाउन, सारा अली खान ने फोटो शेयर कर लिखा- हमारा दिल, दिमाग और आत्मा...

View this post on Instagram

The only thing that we can always agree on is Singh is King 👑 💪🏻👳🏽‍♂️👩‍👧‍👦🙉🙈🐵