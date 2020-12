बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान जल्द ही कुली नंबर 1 में नजर आने वाली हैं औऱ फिल्म में उनके साथ वरुण धवन भी नजर आने वाले हैं. सारा और वरुण आजकल अपनी आने वाली फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं. ऐसे में सारा ने प्रमोशन से वक्त निकालकर सारा अली खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम एकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में एक्ट्रेस जिम में वर्क्रआउट करती नजर आ रही हैं. Also Read - Coolie No. 1 Trailer Out: कुली नंबर वन का ट्रेलर रिलीज, वरुण और सारा का दिखा अलग अंदाज

इस वीडियो में वह अपने ट्रेनर के साथ जबरदस्त वर्कआउट करती नजर आ रही हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि सारा अली खान खुद को फिट रखने के लिए काफी इंटेंस एक्सरसाइज कर रही हैं. कभी वह पुश अप्स करती नजर आ रही हैं तो कभी स्काउट्स मारने लगती हैं. गौरतलब है कि सारा की इस वीडियो को 15 लाख से ज्यादा व्यूज भी मिल चुके हैं.

सारा ने अपने वर्कआउट के इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि, “जब भी आप किसी संदेह में हों तो वर्कआउट करें. पुश अप्स और क्रंचेस को काउंट न करें. हेल्थ और फिटनेस के साथ आप भक्तिमय हो जाएंगे, क्योंकि यही जिंदगी है.”

हाल ही में सारा अली खान की फिल्म ‘अतरंगी रे’ के सेट से कुछ फोटो आई थी, जिसमें वो सारा अली खान नजर आ रही हैं. फिल्म की शूटिंग का लास्ट शेड्यूल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में चल रही है