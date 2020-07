नई दिल्ली: मनोरंजन जगत के लिए ये साल मुश्किल साबित हो रहा है. कोरोनावायरस का जाल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. सिनेमा जगत पर भी इस महामारी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है. बच्चन परिवार और अनुपम खेर के परिवार के बाद अब इस वायरस ने नवाबों के घर का रुख किया है. खबर आई है कि एक्ट्रेस सारा अली खान का ड्राइवर (Sara Ali Khan’s Driver Tests Positive For Coronavirus) भी इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गया है. Also Read - Lockdown Again In India: देश में बदले रूप में लौट रहा लॉकडाउन, आज से इन शहरों में होगी तालाबंदी

इस खबर की पुष्टि खुद सारा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट के ज़रिए किया है. सारा ने शेयर किए गए पोस्ट में लिखा, "मैं आपको यह बताना चाहूंगी की हमारा ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है. बीएमसी (BMC) को इस बारे में जानकारी दे दी गई है और उसे क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है."

सारा ने इसी पोस्ट में आगे लिखा, “मेरे परिवार के सभी सदस्य का और सभी स्टाफ का कोरोना टेस्ट हुआ है जिसका रिपोर्ट नेगेटिव आया है, लेकिन हम फिर भी सावधानियां बरतेंगे. बीएमसी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से धन्यवाद, जिन्होंने हमारी मदद की और हमें रास्ता दिखाया. सब सुरक्षित रहें.”

बता दें कि इससे पहले बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा रेखा का ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस के घर को सील कर दिया गया. फिल्म इंडस्ट्री में इस महामारी ने तेज़ी से हमला किया है.