Sara Khan Breakup: सारा की जिंदगी में फिर से हुई उनके ब्वॉयफ्रेंड एंट्री, बोलीं 'सच्चा प्यार कभी...'

Sara Khan Patches Up With Shantanu Raje: टीवी एक्ट्रेस सारा खान एक बार फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड शांतनु राजे से फिर से पैचअप कर लिया है.

Sara Khan Patches Up With Shantanu Raje: टीवी एक्ट्रेस सारा खान (Sara Khan) हाल ही में अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में आई थी और उन्होंने सोशल मीडिया पर ये एलान किया था उनकी जिंदगी से प्यार चला गया है. दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने बॉयफ्रेंड शांतनु राजे (Shantanu Raje) संग ब्रेकअप कर लिया था (Sara Khan Shantanu Raje Breakup) जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर दी थी. वहीं, अब सारा ने ब्रेकअप के कुछ दिनों के ही बाद शांतनु राजे से पैचअप कर लिया है (Sara Khan Shantanu Raje Path up) जी हा ये सच है और अभी ये सुनकर हैरान होंगे लेकिन इब एक्ट्रेस ने इसपर साफाई दी है कि कैसे एक बार फिर से दोनों वापस आ गए हैं.

शांतनु राजे और सारा आए साथ

हाल ही में सार खान ने ईटाइम्स को दिए इंटरव्यू में इसका खुलास किया था और बताया है कि ‘ब्रकेअप के एक हफ्ते बाद अब दोनों साथ में आ गए हैं और सच्चे प्यार ने उन दोनों को फिर से एक कर दिया है. सारा ने बताया कि उनके प्यार ने उन्हें फिर से मिलवा दिया है और सारा ने बताया है कि वो अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहते हैं’.

सच्चा प्यार खत्म नहीं होता

वहीं सारा खान और शांतनु एक दूसरे के प्यार में 2020 में पड़े थे और करीब 3 सालों तक डेट करने के बाद दोनों अलग हो गए थे. सारा ने अपने ब्रेकअप पर बात करते हुए कहा था कि ‘हर कपल की तरफ से हमारे बीच भी कुछ मतभेद थे, लेकिन धीरेृधीरे हमारे बीच बहुत सारी चीजें खराब हो रही थी. मैंने लोगों की अटेंशव पाने के लिए ब्रेकअप का ऐलान नहीं किया था. नुझे नहीं पता था कि मेरी ब्रेकअप पोस्ट इस तरह से चर्चा में आ जाएगी लेकिम प्यार ने हमें फिर से मिलवा दिया है और सच्चा प्यार ऐसे ही खत्म नीं हो जाता है ‘

ब्रेकअप की वजह से हुई थी ट्रोल

इसके साथ ही अपने प्यार पर आगे बात करते हुए सारा ने कहा कि ‘जब उन्हें नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो इससे वो बुरी तरह से प्रभावित होती हैं. इसके साथ ही जब हमने पहली बार अपने ब्रेकअप पर बात की थी तो मुझे कई आए थे और कोई कह रहा थआ कि हमे पता था कि ऐसा ही होगा और कोई कह रहा था कि एक औऱ ब्रेकअप हो गया और सारा ने कहा कि कुछ लोग जानें दूसरों के क्योंजज कर लेते हैं और उनके बारे में बुरी बातें करते हैं और लिखते है.’