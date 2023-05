Vaibhavi Upadhyay Death: ‘साराभाई वर्सेस साराभाई’ एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय की कार दुर्घटना में मौत, सेलेब्स ने जताया दुख

Vaibhavi Upadhyaya Death: बीते दिनों जहां स्प्लिट्सविला फेम आदित्य सिंह राजपूत के अचानक निधन ने फैंस को चौंका दिया था तो वहीं अब टीवी इंडस्ट्री से एक और बुरी खबर सामने आई है. दरअसल, पॉपुलर टीवी शो ‘साराभाई वर्सेज साराभाई’ जैस्मीन के रोल से फेमस हुई एक्ट्रेस वैभवी उपाध्याय की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई. वैभवी की मृत्यु हिमाचल प्रदेश में एक कार दुर्घटना में हुई है. वैभवी का अंतिम संस्कार बुधवार को सुबह 11 बजे मुंबई में किया जाएगा.साराभाई वर्सेज साराभाई टेक-2 शो में वैभवी के साथ काम कर चुके निर्माता-अभिनेता जेडी मजेठिया ने इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने खुलासा किया कि उपाध्याय की कार टर्न लेते समय घाटी में गिर गई, उन्होंने बताया कि कार में वैभवी का मंगेतर भी मौजूद था जिसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

वैभवी के निधन की पुष्टि वैभवी के साथ साराभाई टेक 2 में काम कर चुके एक्टर-निर्माता जेडी मजेठिया ने अपने आधिकारिक ट्वीटर पर लिखा, “ लाइफ बहुत अनप्रिडिक्टेबल है. एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस , डियर फ्रेंड वैभवी उपाध्याय, जिन्हें साराभाई वर्सेज साराभाई की “जैस्मीन” के रूप में जाना जाता है, का निधन हो गया. वह नॉर्थ में एक दुर्घटना का शिकार हो गई. परिवार उसे कल सुबह लगभग 11 बजे अंतिम दर्शन के लिए मुंबई लाएग. रेस्ट इन पीस वैभवी.”