Sarath Babu आज होंगे पंचतत्व में विलीन, अंतिम दर्शन करने पहुंचे रजनीकांत समेत दिग्गज हस्तियां

Sarath Babu Passes Away : 200 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके साउथ एक्टर सरथ बाबू अब हमारे बीच नहीं है. बीते सोमवार हैदराबाद के एआईजी अस्पताल में उन्होंने 71 साल की उम्र में आखिरी सांस ली, सरथ लंबे समय से बीमार चल रहे थे. पारिवारिक सूत्रों ने कहा कि वह काफी दिनों से सेप्सिस की बीमारी से जूझ रहे थे और कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके चलते उनका निधन हो गया. एक्टर को 20 अप्रैल को बेंगलुरु से हैदराबाद लाया गया था और एआईजी में भर्ती कराया गया था. सरथ बाबू के निधन से फिल्म इंडस्ट्री में गहर शोक पसर गया है. उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गहरा शोक व्यक्त किया है. आज यानी 23 मई को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. सरथ बाबू को सुपरस्टार रजनीकांत सहित तमाम एक्टर्स उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं.

पीएम मोदी ने सरथ बाबू के श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, ‘श्री सरथ बाबू जी वर्सेटाइल और क्रिएटिव थे. उन्हें अपने लंबे फिल्मी करियर के दौरान कई भाषाओं में कई लोकप्रिय कार्यों के लिए याद किया जाएगा।.उनके निधन से दुख हुआ. उनके परिवार और फैंस के प्रति संवेदना, ओम शांति.’ आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार सरथ बाबू के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए चेन्नई ले जाने की संभावना है. सरथ बाबू के निधन की खबर से साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. प्रमुख फिल्मी हस्तियों और राजनीतिक नेताओं ने शोक व्यक्त किया है.