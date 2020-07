Bollywood Reaction on Saroj Khan Death: देश अभी सुशांत सिंह के निधन से उभरा भी नहीं था कि अब बॉलीवुड की फेमस कोरियोग्राफर सरोज खान (Saroj Khan) ने इस दुनिया से मुंह मोड़ लिया. 71 साल की उम्र में हिंदी सिनेमा की इस स्तंभ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली. बीते रात मुंबई में सरोज खान (Saroj Khan Death) ने दम तोड़ दिया. पिछले कई दिनों से बीमार चल रही सरोज खान को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया था और उनकी सेहत ठीक भी हो रही थी मगर देर रातकार्डियक अरेस्ट की वजह से उनका निधन (Saroj Khan Passes away) हो गया. इस खबर ने बॉलीवुड को एक बार फिर तोड़ दिया है. एक के बाद एक मौत से बी टाउन के सितारें सकते में आ चुके हैं. Also Read - बॉलीवुड में फिर छाया मातम, अब मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का हुआ निधन

यहां देखिए कैसे इन सितारों ने सरोज खान को याद किया है:

#RIP SAROJI YOU WILL BE MISSED …. big loss to dance fraternity ….. pic.twitter.com/1Kv5B6CpKv — Remo D’souza (@remodsouza) July 3, 2020

OMG. Woke up to this terrible news of Saroj Khan passing away. A master of her art. Always received her unconditional love. Had the opportunity to work with her in Billo Rani song from Goal. May God give her soul peace. RIP. pic.twitter.com/RD4QSC2TT6 — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) July 3, 2020

Woke up to the sad news that legendary choreographer #SarojKhan ji is no more. She made dance look easy almost like anybody can dance, a huge loss for the industry. May her soul rest in peace 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 3, 2020

Sad to hear the news this morning! Memories! God Bless your soul #SarojKhan #ripsarojkhan ji 🙏 pic.twitter.com/qSm7JqMSyu — Preetika Rao (@preetikatweets) July 3, 2020

RIP Saroji … I thank God I got a chance to be choreographed by you.. Prayers and Strength to the Family..#SarojKhan — Genelia Deshmukh (@geneliad) July 3, 2020

Really sad to hear that Saroj Khan ji is no more between us. Her Grace , her simplicity her iconic moves and her legacy are immortalised. My condolences with Raju sir, and entire family. 🙏🏻🙏🏻 #RipSarojKhan — Neil Nitin Mukesh (@NeilNMukesh) July 3, 2020