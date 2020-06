मुंबई: फिल्मकार अनुभव सिन्हा ने सोशल मीडिया पर इस बात की पुष्टि की है कि दिग्गज कोरियोग्राफर सरोज खान की सेहत अभी ठीक हैं और चिंता करने की कोई बात नहीं है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें एक या दो दिन में अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. सांस लेने में दिक्कत के चलते सरोज खान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. Also Read - 'आर्टिकल 15' और 'मुल्क' जैसी फिल्मों के निर्देशक अनुभव सिन्हा ने कोरोना योद्धाओं को दिया ये तोहफ़ा

सिन्हा ने बुधवार की सुबह ट्वीट कर यह भी कहा कि 71 वर्षीय प्रख्यात कोरियोग्राफर को शनिवार बांद्रा के गुरु नानक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है और यहां किए गए सभी जरूरी जांच में इस बात का पता चला है कि वह कोविड-19 निगेटिव हैं.

अनुभव ने ट्वीट किया, "सरोज जी की देखभाल कर रहे लोगों से अभी बात की. वह अस्पताल में जरूर हैं, लेकिन ठीक हैं. एक या दो दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. चिंता की कोई बात नहीं है."

Just spoke to people looking after Saroj Ji. She is in fact in hospital. But doing well. Should be out in a day or two. Nothing to worry. Was there for regular treatment. Felt weak, got admitted. Tested Covid too. Negative. #SarojKhan

— Anubhav Sinha (@anubhavsinha) June 24, 2020