नई दिल्ली: बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान का गुरुवार देर रात कार्डियक अरेस्ट से निधन (Saroj Khan Death) हो गया. वह 71 वर्ष की थीं. इस दिग्गज कोरियोग्राफर ने 35 साल से अधिक लंबे अपने करियर में 2000 से अधिक गानों के लिए कोरियाग्राफी कीं. हालांकि अभिनेत्री माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) संग उनकी जोड़ी सबसे यादगार रही, जिसें वह अपना दोस्त व गुरु मानती हैं.

माधुरी (Madhuri Dixit Nene Emotional Tweet on Saroj Khan Demise) ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा, "मेरे दोस्त व गुरु के चले जाने से मैं पूरी तरह से बिखर गई हूं. डांस में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाने में उन्होंने जो मेरी मदद की है उसके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी. दुनिया ने आज एक बेहतरीन प्रतिभाशाली व्यक्ति को खो दिया है. मुझे आपकी हमेशा याद आएगी. परिवार के प्रति दिल से मेरी संवेदनाएं. हैशटैगआरआईपीसरोजगजी."

I'm devastated by the loss of my friend and guru, Saroj Khan. Will always be grateful for her work in helping me reach my full potential in dance. The world has lost an amazingly talented person. I will miss you💔 My sincere condolences to the family. #RIPSarojji

— Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) July 3, 2020