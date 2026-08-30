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'ताल' के लिए सरोज खान ने की थी ऐश्वर्या की सिफारिश, पर सुभाष घई को लगी थीं 'कॉस्मेटिक'... फिर ऐसे बदली कहानी!

सुभाष घई याद करते हैं कि कैसे सरोज खान ने 'ताल' फ़िल्म के लिए ऐश्वर्या राय का नाम सुझाया था और कैसे मणिरत्नम की फ़िल्म 'इरुवर' देखने के बाद उनका मन बदल गया.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Updated: August 30, 2026, 11:20 AM IST
'ताल' के लिए सरोज खान ने की थी ऐश्वर्या की सिफारिश, पर सुभाष घई को लगी थीं 'कॉस्मेटिक'... फिर ऐसे बदली कहानी!

Subhash Ghai Reject Aishwarya Rai for Taal: सुभाष घई की 1999 की हिट फ़िल्म ‘ताल’ उनकी सबसे यादगार फ़िल्मों में से एक है. फ़िल्म की लव स्टोरी के अलावा, इसे इसके संगीत और ऐश्वर्या राय के डांस परफ़ॉर्मेंस के लिए भी याद किया जाता है.। हालांकि, फ़िल्म में ऐश्वर्या का ‘मानसी’ वाला किरदार भले ही आइकॉनिक रहा हो, लेकिन सुभाष घई ने हाल ही में एक बातचीत में बताया कि उन्होंने शुरू में इस एक्ट्रेस को रिजेक्ट कर दिया था.

‘ताल’ में ऐश्वर्या को कास्ट  नहीं करना चाहते थे सुभाष

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फिल्ममेकर सुभाष घई शुरू में अपनी 1999 की हिट फिल्म ‘ताल’ में मानसी (एक छोटे से शहर की सीधी-सादी लड़की) के रोल के लिए ऐश्वर्या राय को कास्ट करने को लेकर हिचकिचा रहे थे उन्हें यह शक इसलिए था क्योंकि 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या की इमेज एक ‘कॉस्मेटिक’ (ग्लैमरस) स्टार वाली बन गई थी. हाल ही में एक इंटरव्यू में घई ने बताया कि कैसे दिवंगत कोरियोग्राफर सरोज खान ने ‘ताल’ में फीमेल लीड रोल के लिए ऐश्वर्या का नाम सुझाया था.

सरोज खान ने ऐश का नाम लिया तो मैं हैरान था

टाइम्स नाउ के साथ बातचीत में डायरेक्टर ने बताया कि उन्होंने खान से पूछा था कि माधुरी दीक्षित के अलावा और कौन इस किरदार के लिए ज़रूरी मुश्किल डांस स्टेप्स कर सकता है उन्होंने बताया, ‘सरोज खान ने उनका नाम सुझाया. मैंने उनसे पूछा कि अभी 3-4 हीरोइनें हैं, उनमें से सबसे अच्छा डांस कौन करता है? उन्होंने ऐश का नाम लिया. मैं हैरान रह गया और उनसे कहा कि ऐश तो कॉस्मेटिक दुनिया से जुड़ी हैं.’

ऐश कॉस्मेटिक की दुनिया से जुड़ी हैं –  सुभाष

टाइम्स नाउ से बात करते हुए फिल्ममेकर ने बताया कि सरोज खान ने ही ऐश्वर्या के नाम का सुझाव दिया था. हालांकि, चूंकि एक्ट्रेस ने फिल्म के रिलीज़ होने से सिर्फ़ पांच साल पहले, 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, इसलिए शुरू में उन्हें लगा कि वह कॉस्मेटिक की दुनिया से जुड़ी हैं और फिल्म में एक साधारण, छोटे शहर की लड़की का किरदार निभाने के लिए सही नहीं हैं. सरोज खान ने ‘ताल’ फिल्म के मशहूर गाने ‘रमता जोगी’ की कोरियोग्राफी की थी.

फ़िल्म ‘इरुवर’ देखी, तो मुझे अपनी सोट बदलनी पड़ी

जब तक सुभाष ने ऐश्वर्या को मशहूर डायरेक्टर मणिरत्नम की तमिल फ़िल्म ‘इरुवर’ में काम करते हुए नहीं देखा, तब तक उन्हें यकीन नहीं था कि वह यह रोल कर पाएंगी औरउन्होंने याद करते हुए कहा, ‘मैंने उनकी एक-दो फ़िल्में देखी थीं, इसलिए मुझे लगा कि वह ज़्यादातर मॉडलिंग और कॉस्मेटिक वाली चीज़ों से जुड़ी हैं. मेरे एक दोस्त ने मुझे मणिरत्नम के साथ उनकी फ़िल्म देखने के लिए कहा. मणिरत्नम ने मेरे लिए एक ट्रायल रखा और जब मैंने तमिल फ़िल्म ‘इरुवर’ देखी, तो मुझे पता चल गया कि यही वह लड़की है. मैंने उनसे कहा कि शुरुआत में आप पर बिल्कुल भी मेकअप नहीं होगा और फिर धीरे-धीरे यह बढ़ता जाएगा और आखिर में आप एक दिवा (शानदार स्टार) बन जाएंगी.’ सुभाष ने माना कि ऐश्वर्या ने ‘ताल’ के लिए उनकी सोच को पूरी तरह अपनाया और इस रोल के प्रति उनके समर्पण की तारीफ़ की और उन्होंने ऐश्वर्या की तुलना अमिताभ बच्चन से भी की और कहा कि देश के सबसे बड़े एक्टर्स में से एक होने के बावजूद, मेगास्टार अमिताभ भी डायरेक्टर की सोच के अनुसार काम करते हैं.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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