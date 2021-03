Sasural Simar Ka 2 Teaser Release Dipika Kakar Comijgn Back Again As Simar: दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar), शोएब इब्राहिम (Shoaib Ibrahim) और अविका गौर (Avika Gor) स्टारर सीरियल ‘ससुराल सिमर का’ (Sasural Simar Ka) का शो तो आपको अच्छे से याद ही होगा. कर्लस पर आने वाला ये शो कई सालों तक लोगों के दिलों पर राज करता रहा था. हालांकि ये शो सालों पहले बंद हो गया था. लेकिन अब ‘ससुराल सिमर का’ (Sasural Simar Ka) फैंस के लिए एक अच्छी खबर आ रही है कि शो के दूसरे सिजन की वापसी फिर से होने वाली है. Also Read - Nia Sharma ने Female KISS पर किया खुलासा, बताया कैसी हो गई थी हालत और...

दीपिका कक्कड़ ने ‘ससुराल सिमर का 2’ (Sasural Simar Ka 2) का टीजर अपने सोशल मीडिया पर रिलीज किया है और इसे देखकर उऩके चाहनेवाले बेहद खुश हुए हैं. बता दें कि दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) बिग बॉस की भी विजेता रह चुकी हैं. Also Read - Bekaboo 2 में बोल्ड सीन देने पर बोलीं प्रिया बनर्जी- बहुत हुआ जो...



‘ससुराल सिमर का 2’ (Sasural Simar Ka 2) का टीजर में दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) कहती हुई दिख रही हैं कि वो जल्द ही एक बार फिर से पर्दे पर वापसी करेंगी और साथ ही किसी खास इंसान के साथ. इस टीजर वीडियो को शेयर करते हुए दीपिका ने खास मैसेज भी लिखा है- ‘सिमर मेरा हिस्सा रही है जोकि मेरे अंदर तीन साल से जिंदा रही है और आज वो फिर से आप सभी का दिल जीतने की तैयारी में है, क्या आप तैयार हैं?’