Sasural Simar Ka fame Ashiesh Roy passes away due to kidney failure at 55– फेमस टीवी एक्टर आशीष रॉय का किडनी फेल होने जाने के कारण निधन हो गया. वे 55 साल के थे. किड्नी फैल होने से उनका निधन हुआ हैंआशीष का लंबे समय से अस्पताल में इलाज चल रहा था. कुछ वक्त पहले ही उन्हें डायलिसिस के लिए आईसीयू में शिफ्ट किया गया था.

आशीष ने फैंस को बताया था कि वे लंबे समय से अस्पताल में हैं. इस वक्त चारों तरफ COVID-19 फैला है इसलिए वे एक कमरे में आइसोलेटेड हैं और काफी खराब कंडीशन में हैं.

