Devoleena Bhattacharjee Hot And Bold Photos Goes Viral On social Media: टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस और 'बिग बॉस फेम देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) को उनके 'गोपी बहू' के किरदार से घर-घर में पहचान मिली थी. देवोलीना (Devoleena Bhattacharjee) ने एक्टिंग के अलावा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं, वह आए दिन अपने फैंस के बीच अपनी बोल्ड और हॉट तस्वीरें पोस्ट उन्हें दीवाना बनाती हैं. ऐसे में हाल ही में देवोलीना (Devoleena Bhattacharjee) की हाल में जो तस्वीरें वायरल हुई हैं उन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे.

'साथ निभाना साथिया' (Sath Nibhana Sathiya) फेम देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने एक बार फिर से बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें वो कयामत लग रही हैं. गोपी बहू यानी देवोलीना (Devoleena Bhattacharjee) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी कई खूबसूरत और बोल्ड तस्वीरें पोस्ट की हैं.



देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने चादर लपेटकर अपनी तस्वीरें क्लिक कराई हैं, जिसमें वो कयामत लग रही हैं और उनका हॉट लुक देख फैंस काफी हैरान हैं.

View this post on Instagram A post shared by Devoleena Bhattacharjee (@devoleena)

देवोलीना ने अपनी जो तस्वीरें पोस्ट की वो उनके किसी फोटोशूट की लग रही हैं, इसमें वह काफी खूबसूरत दिख रही हैं. देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस कह रहे हैं कि ‘गोपी बहू’ बदल गई हैं. अब वे बहू से बेब हो गई हैं. देवोलीना (Devoleena Bhattacharjee) ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, ‘जिंदगी एक आर्थ है, जिसे बिना मिटाए बनाना है.’