सतीश कौशिक निधन: किसी के दोस्त तो किसी के चीयरलीडर, सतीश कौशिक को ऐसे याद कर रहा है बॉलीवुड

RIP Satish Kaushik: 66 साल की उम्र में दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है.

RIP Staish Kaushik: बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का निधन हो गया. 66 साल की उम्र में दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है. हार्ट अटैक के बाद अस्पताल ले जाते हुए उनकी मौत हो गई. अभिनेता और सतीश के करीबी दोस्त अनुपम खेर ने दोनों अभिनेताओं की एक तस्वीर के साथ इस दुखद खबर की पुष्टि की है. इस खबर के सामने आने के बाद से बॉलीवुड में शोक की लहर है और कई सेलेब्स ने दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी है.

45 साल की दोस्ती पर लगा विराम

सतीश कौशिक के निधन से सदमे में गए उनके खास और अजीज दोस्त अनुपम खेर ने सबसे पहले इसकी जानकारी दी. अनुपम ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, ‘जानता हूँ ‘मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!’ पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #SatishKaushik के बारे में लिखूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम. जिंदगी अब तुम्हारे बिना पहले जैसी नहीं रहेगी. ओम् शांति!’.

जानता हूँ “मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!” पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #SatishKaushik के बारे में लिखूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम !! Life will NEVER be the same without you SATISH ! ओम् शांति! 💔💔💔 pic.twitter.com/WC5Yutwvqc — Anupam Kher (@AnupamPKher) March 8, 2023

कंगना के चीयरलीडर थे सतीश

कंगना रनौत ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर अभिनेता को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, “इस भयानक खबर से जाग गई, वह मेरे सबसे बड़े चीयरलीडर थे, एक बहुत ही सफल अभिनेता और निर्देशक #SatishKaushik जी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दयालु और सच्चे इंसान थे, मुझे उन्हें इमरजेंसी में निर्देशित करना बहुत पसंद था … उनकी कमी खलेगी, ओम शांति।”

Woke up to this horrible news, he was my biggest cheerleader, a very successful actor and director #SatishKaushik ji personally was also a very kind and genuine man, I loved directing him in Emergency. He will be missed, Om Shanti 🙏 pic.twitter.com/vwCp2PA64u — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 9, 2023

मधुर भंडारकर ने दी श्रद्धांजलि

मधुर भंडारकर ने इस खबर को शेयर करते हुए उन्हें सबसे ऊर्जावान बताया है, उन्होंने लिखा, “हमेशा जीवंत, ऊर्जावान और जीवन से भरपूर अभिनेता-निर्देशक सतीश कौशिक जी के निधन के बारे में सुनकर मैं बहुत स्तब्ध हूं, उन्हें फिल्म बिरादरी और लाखों प्रशंसकों द्वारा बहुत याद किया जाएगा, उनके परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। #ओमशांति @सतीशकौशिक2।”

I am so shocked to hear the demise of actor-director Satish Kaushik ji, who was always vibrant, energetic and full of life, he will be missed immensely by the film fraternity & millions of admires, My deepest condolences to his family members. #OmShanti.🙏 @satishkaushik2 pic.twitter.com/Q9Sd0M1f28 — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) March 9, 2023



अभिनेता अनिरुद्ध दवे ने लिखा, “आज मेरा मेंटर, मुंबई का मेरा सपोर्ट सिस्टम चला गया.. मेरा एकमात्र प्यारा, पितातुल्य व्यक्ति सतीश कौशिक मैं आपको हमेशा याद करूंगा। ओम शांति #satishkaushik सर आरआईपी।”

Aaj Mera mentor, mumbai ka mera support system chala gaya.. my only loving ,fatherly figure @satishkaushik2 I’ll miss u forever. Om shanti #satishkaushik sir RIP — ANIRUDDH DAVE (@aniruddh_dave) March 9, 2023

वहीं सिनेमा को दिग्गज अभिनेताओं में से एक मनोज जोशी ने भी सतीश कौशिक के जानें पर हैरानी जताई है और लिखा है ‘अपने सबसे प्रिय मित्रों में से एक सतीश कौशिक के दुखद निधन पर मैं स्तब्ध और दुखी हूं, उन्हें विभिन्न माध्यमों में उनके बहुमुखी प्रदर्शन के लिए याद किया जाएगा. मेरे विचार उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के साथ हैं. ॐ शांति’

I am shocked and saddened beyond words at the tragic demise of one of my dearest friends, Satish Kaushik. He will be remembered for his versatile performances across different mediums. My thoughts are with his family, friends and admirers. ॐ शांति pic.twitter.com/dEeCymXbZc — Manoj Joshi (@actormanojjoshi) March 9, 2023



वहीं एक्ट्रेस रेणुका सहाण ने भी सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात कही है ‘मैं यह सुनकर बहुत स्तब्ध हूं कि सतीश कौशिक जी अब नहीं रहे। कल ही उन्होंने होली की कुछ प्यारी तस्वीरें शेयर की थीं और आज उनके दुखद निधन की खबर सुनने को मिल रही है। जीवन इतना अप्रत्याशित है 💔 उनकी आत्मा को शाश्वत शांति मिले 🙏🏽🙏🏽 ॐ शांति 🙏🏽🙏🏽

I am so shocked to hear that Satish Kaushikji is no more. Just yesterday he had shared some lovely photographs of Holi and today one hears of his sad demise. Life is so unpredictable 💔 May his soul rest in eternal peace 🙏🏽🙏🏽 ॐ शांति 🙏🏽🙏🏽 — Renuka Shahane (@renukash) March 9, 2023

सतीश कौशिक बॉलीवुड के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक थे, जिन्होंने मनु मानेक मुंद्रा और एडवोकेट साधुराम जैसे कुछ यादगार किरदार निभाए. उनका जन्म 13 अप्रैल, 1956 को हुआ था और वह एक अभिनेता, निर्देशक, निर्माता, हास्य अभिनेता और पटकथा लेखक थे.

