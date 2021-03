Satish Kaushik Hospitalised after Tests Positive For COVID-19: वरिष्ठ अभिनेता तथा फिल्मकार सतीश कौशिक (Satish Kaushik) को कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बुधवार को उन्होंने बताया कि वह कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं. जिसके बाद वे घर में क्वारेंटाइन हो गए थे. Also Read - Ahana Kumra ने क्रिकेटर Jhulan Goswami के अवतार में ढाया कहर, तहलका मचा रही हैं तस्वीरें

लेकिन बाद में उन्हें परेशानी होने लगी. डॉक्टर्स ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी. रिपोर्ट के मुताबिक वे अब मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में भर्ती हैं.

Attention please!! I have been tested Covid positive. I would request everyone to get tested, who came in contact with me in the last few days. I am home quarantined. Your love, best wishes & blessings will help. Thanks.

— satish kaushik (@satishkaushik2) March 17, 2021